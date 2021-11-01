В ходе совещания с председателями ТИК городов и районов Председатель Центризбиркома обсудила текущие организационные вопросы, связанные с подготовкой к основному и досрочным дням голосования. Елена Городецкая обратила внимание на нюансы работы с избирателями, которые в день голосования будут проходить лечение в инфекционных госпиталях. Она напомнила, что для работы с этой категорией граждан создана специальная «медицинская» комиссия. В ее состав вошли медики, сообщается на сайте ЦИК ПМР.
Что касается организации голосования на участках. Для помощи комиссиям и с целью обеспечения эпидбезопасности, в каждом помещении для голосования избирателям будут помогать волонтеры. Всех волонтеров, которые будут работать в этот день, условно можно разделить на две группы. Первая будет выдавать средства индивидуальной защиты и проводить дезинфекцию на входе на участки. В задачи второй группы добровольцев входит помощь людям с ограниченными возможностями: в случаях, когда вход в помещения для голосования осложнен лестничными пролетами, волонтеры будут оказывать физическую помощь малоподвижным категориям граждан. Речь идет, в-первую очередь, об инвалидах-колясочниках, слабовидящих и избирателях преклонного возраста. Председатель ЦИК напомнила о памятке, которая разработана в помощь волонтёрам и содержит инструкции о том, как правильно и безопасно оказывать помощь данной категории граждан. Для слабовидящих избирателей на каждом участке будет предоставлена специализированная лупа с десятикратным увеличением.
В рамках совещания обсудили также порядок передачи информации по явке в день голосования – участковые комиссии передают данные в ТИКи, а они, в свою очередь, в ЦИК. Говорили сегодня и о всестороннем информировании избирателей – в городах и районах сейчас повсеместно размещается подробная информация о том, как, где и когда можно проголосовать. Еще одна тема разговора – обучающие семинары для участковых комиссий, которые проходят сейчас во всех городах и районах республики. Эти занятия призваны помочь комиссиям всесторонне подготовиться к проведению голосования и избежать возможных ошибок.
По завершении онлайн-общения, Елена Городецкая призвала членов комиссий всех уровней приложить все усилия для обеспечения прозрачности, подлинности и легитимности выборов. cikpmr.com