Dnestr.TV

 
0

Отпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове

Отпуск по уходу за ребенком исключат из страхового стажа в Молдове

Принятые в четверг парламентом поправки в Закон о пенсиях исключают из страхового стажа отпуск по уходу за ребенком, обучение в вузе и период службы в армии.

Молдавские граждане, желающие выйти на пенсию до достижения предельного возраста, должны знать, что, согласно принятому в четверг парламентом в первом чтении законопроекту, с 1 января 2022 года предусмотренные Законом о государственной пенсионной системе от 1998 года некоторые нестраховые периоды, указанные в статьях 5 (2) и 50 (1) (D), больше не будут входить в страховой стаж, пишет sputnik.md.

Согласно документу, в страховой стаж больше не войдут:

период исполнения срочной или сокращенной военной службы;

период нахождения на военной службе по контракту или приравненной к ней службе – в случае невозможности назначения пенсии в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел № 1544-XII от 23 июня 1993 года;

период ухода за ребенком в возрасте до трех лет, осуществлявшегося одним из родителей или в случае смерти обоих родителей - опекуном;

период, в котором застрахованное лицо получало пособие по временной нетрудноспособности, по безработице, по трудоустройству;

период ухода за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет, за другим лицом с тяжелым ограничением возможностей, осуществлявшегося одним из родителей, опекуном или попечителем до приема на должность персонального ассистента;

период резидентуры в обязательном постуниверситетском образовании;

нестраховые периоды деятельности в должности судьи и прокурора до 31 декабря 2005 года;

уход за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет или за престарелым, достигшим возраста 75 лет;

обучение на дневных отделениях высших учебных заведений.

Парламент Молдовы принял законопроект в первом чтении в четверг около полуночи. Документ поддержали только депутаты от фракции PAS - 56 голосами. Против проголосовали 20 депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов и 3 депутата от Партии "Шор".

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а полный период уплаты социальных взносов – 34 года.

Для женщин стандартный пенсионный возраст в 63 года вступит в силу с 1 июля 2028 года, а полный период уплаты взносов в 34 года – с 1 июля 2024 года.
sputnik.md
  • Сегодня, 08:15
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна