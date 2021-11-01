В городе Новая Одесса Николаевской области, 27 ноября в 09:20 в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв, разрушены четыре квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
При взрыве бытового газа частично разрушена часть 4 и 5 этажей.
Сообщается, что в результате взрыва пострадали 3 человека, из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек, передает korrespondent.net.
"По состоянию на 16:46 в ходе демонтажа разрушенных элементов дома деблокировано тело женщины из квартиры на 4 этаже. Медиками констатирована смерть женщины", - говорится в сообщении.
Подразделения ГСЧС продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций здания.
Продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможных заблокированных жильцов. На месте взрыва в пятиэтажном доме в городе Новая Одесса Николаевской области в ночь на воскресенье, 28 ноября, обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"В результате взрыва погибли 2 человека (в 16:46 и в 23:25 подразделениями ГСЧС изъяты тела из-под завала) и пострадали 3 человека (в 10:07 подразделениями ГСЧС высвобождены из-под завала, у одного лица перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались)", - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно. На данный момент продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможных заблокированных жильцов с помощью кинологов.
К работам на месте трагедии привлечены 211 чрезвычайников и 44 единицы спецтехники. У дома развернуты две палатки ГСЧС - палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации, - а также палатка Красного Креста, где обеспечивают питание.
С целью охраны общественной безопасности и недопущения мародерства возле дома находятся сотрудники Нацполиции.
По факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области, жертвой которого стал, предварительно, один человек, начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-центре региональной полиции.
"Событие квалифицировано по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.