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Талибы запланировали открыть школы для девочек к следующему году

Талибы запланировали открыть школы для девочек к следующему году

Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" обещает открыть школы для девочек в 2022 году.

"Школы для девочек по всей стране будут открыты в следующем году после завершения нового образовательного плана", - заявил на встрече с послом Турции Джихадом Аргином заместитель премьер-министра талибов Мавлави Абдул Кабир, сообщает interfax.ru

По словам Кабира, женщины работают в различных учреждениях страны, таких как паспортный стол, аэропорт и сектор здравоохранения, а также в школах в большинстве провинций.

Как он сказал, "Афганистан нуждается в поддержке и сотрудничестве всех стран, особенно Турции, и мы хотим, чтобы Турция больше инвестировала в Афганистан". Кабир высоко оценил деятельность неправительственной турецкой организации TICA в Афганистане.

В свою очередь, турецкий посол заявил, что его страна оказала помощь афганским беженцам и вынужденным переселенцам через "Красный Полумесяц", и помощь всё еще продолжается.

Как отметил дипломат, чьи слова цитирует в твиттере Муджахид, Турция предоставляет семена Министерству сельского хозяйства Афганистана. Также продолжится работа над строительными проектами, финансируемыми Турцией, в провинциях Кандагар, Герат и районе Каджаки.

Кроме того, посол Турции сказал, что турецкие инвесторы заинтересованы в инвестировании в Афганистан, и некоторые из них посетят страну на следующей неделе.

interfax.ru
  • Сегодня, 06:36
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