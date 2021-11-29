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Сербия сэкономила € 1 млрд из-за низкой цены на российский газ

Сербия сэкономила € 1 млрд из-за низкой цены на российский газ

Сербия смогла сэкономить не менее € 1 млрд за счет выгодной цене на газ, назначенной Россией во время переговоров, которые состоялись 25 ноября. Об этом заявил 28 ноября президент республики Александар Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

«Мы договорились [на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным] о нефтяной формуле, которая не всегда выглядела так привлекательно, как сегодня, — сказал он. — Это формула, которая при цене нефти в $ 82−83 за баррель позволяет платить около $ 270−275 за 1 тыс. кубометров газа, так что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу. Обещаю, что мы продолжим работать и в дальнейшем также будем иметь самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ. Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум € 1 млрд, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия», передает eadaily.com.

«Вы хоть понимаете, что цены составляют от € 650 до € 1 200 за 1 тыс. кубометров, а мы платим 270?» — подчеркнул сербский лидер.
«Я горд за нашу страну, за то, что мы за прошедший период построили магистральный газопровод ["Балканский поток"] длиной 402 км: когда у вас есть газопровод, вы можете говорить о другой цене. Президенту Путину — бесконечная благодарность за то, что он уважает интересы Сербии и предоставил нам такую цену на шесть месяцев, так как ему тяжело назначить подобную цену на более длительный срок, поскольку другие [покупатели газа] возмутились бы, немцы сейчас борются за цену в $ 500, это в два раза больше, чем платим мы», — отметил Вучич.

«Что касается цены на газ по истечении шести месяцев — ничего, я поеду с новым визитом. Это вопросы, которые не решаются по телефону, три часа продолжался мой разговор с Путиным. И это (низкая цена на газ) не потому, что мы должны приобретать оружие. Нет, оружие мы покупаем у России по собственному желанию, поскольку хотим быть сильными, а не потому что нас кто-то заставляет покупать оружие», — добавил сербский лидер.
По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $ 270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия «являются исключительными».

eadaily.com
  • Сегодня, 05:20
  • DTV
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