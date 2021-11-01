В Приднестровье 28 ноября доставили партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую передала Россия. Об этом сообщил в своем Telegram Вадим Красносельский. Чуть ранее телеканал «Первый приднестровский» сообщил, что 28 ноября в Кишиневский аэропорт двумя рейсами доставят 100 тыс. доз этой вакцины для Приднестровья.
«Вакцина „Спутник V“ доставлена в Приднестровье. Российский препарат в достатке и в свободном доступе для всех желающих привиться от коронавируса или ревакцинироваться. COVID-вакцинация в Приднестровье проводится добровольно и на безвозмездной основе», — написал Красносельский.
Чуть ранее «Первый Приднестровский» сообщил о том, что в Кишиневский аэропорт доставили 50 тыс. доз вакцины, а вечером прибудет еще один рейс с еще 50 тыс. доз, пишет newsmaker.md.
Ранее Красносельский рассказал на пресс-конференции, что вакцину по цене $19,5 за две дозы купила для Приднестровья компания «Шериф». Также она оплатила и доставку вакцины из России. Как отметил Красносельский, сначала в регион прибудет 100 тыс. доз вакцины для вакцинации 50 тыс. человек.
18 ноября госсекретарь минздрава Молдовы Зинаида Безверхни сообщила, что Россия передаст 200 тыс. доз вакцины «Спутник V» приднестровью как гуманитарную помощь newsmaker.md