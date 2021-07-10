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В Бендерах могут появиться гоночные трассы для автолюбителей

В Бендерах могут появиться гоночные трассы для автолюбителей

Проблему уличных гонщиков в Бендерах хотят решать не запретами, а созданием условий для развития искусства скоростного вождения. Сейчас подбирают место, где стритрейсеры могли бы оттачивать своё мастерство, не создавая неудобств горожанам. Для обустройства гоночных трасс предполагается территория стадиона «Колос», сообщает Бендерское телевидение.

«В адрес госадминистрации поступают жалобы от жителей города. Есть площадки, где устраивают дрифт в вечернее время, громкая музыка, общение. Это в районе Дворца культуры им. П. Ткаченко, особенно после ремонта этого участка. Обычно используют улицу Коммунистическую до Тираспольской. По Бендерского восстания тоже. Но прежде чем что-то запрещать, надо создать условия и альтернативу», - считает глава госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко, передает novostipmr.com.

Запретные меры должного эффекта не дадут, уверен руководитель спортивного автомобильного клуба Event auto Кирилл Николаев. Он предложил городским властям оборудовать специальную площадку и трассу для гонок.

«Мы взяли законодательство России как пример. И хотели бы у нас что-то подобное запустить. Идея есть, документация, как по закону это провести, тоже уже есть. Теперь нужно найти территорию», - отметил Кирилл Николаев.

Проблему городские власти уже решают. Как площадку для дрифта рассматривают часть стадиона «Колос». Для отработки навыков вождения – автодром Муниципального предприятия «Автомотосервис и торговля». Дорогу в районе бывшего советского полигона предлагают для драг-рейсинга – гонок по прямой. Специалисты считают, что при условии вложения средств она может стать трассой международного значения.

«Должен быть баланс между дорогой и площадкой для дрифта. Но этот вопрос надо решать, мы снимем определенное напряжение и среди бендерчан, которые недовольны таким поведением молодежи на автотранспорте, создав нормальные условия», — отметил Роман Иванченко.

В декабре проработкой вопроса займётся городское УЖКХ. Потом его обсудят на заседании профильной комиссии городского совета народных депутатов.
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:29
  • DTV
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