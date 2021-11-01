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Вспышка на Солнце может отключить Интернет на Земле – ученые

Вспышка на Солнце может отключить Интернет на Земле – ученые

Мир может столкнуться с «интернет-апокалипсисом». Это произойдет из-за мощной вспышки на Солнце, об этом пишет mir24.tv

СМИ ссылается на специалиста по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти. По словам эксперта, во время подобной активности Солнца первым делом страдают не крупные серверы, а кабели, находящиеся под водой. Именно подводные кабели и являются основой интернета.

По расчетам Абду Джиоти, подобное случается раз в столетие. За последние сто лет не было ни одной такой мощной бури, поэтому она вполне может случиться в скором времени.

Вспышка на Солнце происходит в тот момент, когда заряженные частицы выбрасываются по направлению к нашей планете. Когда частицы достигают магнитного поля Земли, начинается геомагнитная буря. Это событие может спровоцировать незначительные перебои в работе энергосистем, сотовой связи и навигационных систем.

Ранее астронавт сфотографировал последствия мощной вспышки на Солнце. Она произошла 28 октября и вызвала полярные сияния.
  • Сегодня, 09:11
  • DTV
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