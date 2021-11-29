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По данным Оперштаба

По данным Оперштаба

Общая загруженность инфекционных госпиталей составляет 75% (1754 пациента по всей республике). Тяжёлых больных – 400 (23%). В реанимациях находятся 37 человек, на ИВЛ – 5.

Как показывает анализ данных, проведённый специалистами СЭС, больше всего заболевших в возрастной группе 60–69 лет – 15 159 граждан (19,6% от общего количества больных), сообщает пресс-центр МВД ПМР mvdpmr.org За всё время пандемии справились с болезнью 72 302 человека, что составляет более 93% от всех выявленных заболевших.

На прошлой неделе для проведения томографии в лечебные учреждения были доставлены 100 пациентов, проходящие лечение на дому (29 из них понадобилась госпитализация). Для этих целей практически по всем городам и районам госадминистрации выделяют дополнительный транспорт. На нём водители подразделений МВД доставляют граждан на диагностику и обратно домой.

Вся информация о состоянии больных фиксируется в территориальных кризисных центрах. Затем данные передаются в поликлиники.

К концу ноября число болеющих коронавирусом дома уменьшилось почти наполовину. Сегодня таких пациентов в республике 1545 человек. По данным на первое ноября их было 2744.

За состоянием их здоровья следят специализированные медицинско-милицейские бригады. На прошлой неделе они выезжали к больным 916 раз.

Из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали 175 пациентов. Выздоравливать они будут в стационаре.

Те, кто проходит лечение от коронавируса на дому, всегда могут обратиться за помощью к волонтёрам. Содействие в покупке продуктов питания, медикаментов с 1 ноября потребовалось 111 гражданам. Они направили запросы в территориальные кризисные центры. Помощь не заставила себя ждать.

В период с 22 по 28 ноября в республике на карантин закрыто 107 учебных классов в тридцати девяти общеобразовательных учреждениях, а также 36 групп в двадцати девяти детских садах.
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