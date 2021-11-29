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Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом

Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом

Накануне, 29 ноября, Меморандум о взаимопонимании был подписан председателем парламента Молдовы Игорем Гросу и главой Европарламента Давидом Сассоли сообщает ru.sputnik.md
Как сообщает пресс-служба парламента, документ послужит основой для качественно нового сотрудничества и направлен на поддержку укрепления курса на европейскую интеграцию и сближение с Европейским союзом.

"Европейский парламент был и всегда остается с Республикой Молдова, а главное, с нашими гражданами, за что я очень благодарен. От имени меня и народа Молдовы благодарю вас за это доказательство дружбы", – сказал Гросу после подписания меморандума.
По словам спикера, новые рамки сотрудничества помогут депутатам Молдовы и Европарламента создать новые важные возможности для граждан.
  • Вчера, 09:50
  • DTV
  • Просмотров: 74
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