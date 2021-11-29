Накануне, 29 ноября, Меморандум о взаимопонимании был подписан председателем парламента Молдовы Игорем Гросу и главой Европарламента Давидом Сассоли сообщает ru.sputnik.md Как сообщает пресс-служба парламента, документ послужит основой для качественно нового сотрудничества и направлен на поддержку укрепления курса на европейскую интеграцию и сближение с Европейским союзом.
"Европейский парламент был и всегда остается с Республикой Молдова, а главное, с нашими гражданами, за что я очень благодарен. От имени меня и народа Молдовы благодарю вас за это доказательство дружбы", – сказал Гросу после подписания меморандума. По словам спикера, новые рамки сотрудничества помогут депутатам Молдовы и Европарламента создать новые важные возможности для граждан.