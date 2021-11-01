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Скандал вокруг "Ювентуса"

Скандал вокруг "Ювентуса"

«Ювентус» может быть лишен титула чемпиона Серии А 2019-20 годов, если клуб будет признан виновным в ложной отчетности. Итальянский клуб также может быть понижен в Серию B после завершения расследования, передает Noi.md со ссылкой на sportliga.com.

Согласно сообщению Daily Mail, итальянская полиция расследует дело о прибыли в размере 50 миллионов евро, упомянутой клубом за 24-месячный период. В сообщении также говорится, что на выходных в офисах «Ювентуса» был проведен обыск, а президент клуба Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед находятся под следствием.

Президент группы CODACONS (организация по защите прав потребителей) Марко Донзелли в беседе с TMW рассказал об обысках и подтвердил, что они обнаружили нарушения в бухгалтерских книгах. Они заявили, что команда из Серии А ложно получает преимущество над своими конкурентами, и сообщили СМИ: «Система обвинений очень серьезна и бросает зловещий свет на последние футбольные чемпионаты, в том числе и потому, что в последние годы было настоящее доминирование «Ювентуса», которое закончилось в прошлом году. Если бы «Ювентус» незаконно получил преимущество над конкурирующими клубами с помощью операций такого типа, то регулярность последних футбольных чемпионатов была бы нарушена, и, как следствие, Федерация и Управление по рыночной конкуренции должны были бы вмешаться и наказать виновных».

«Помимо индивидуальной ответственности, клуб не будет освобожден от наказания. По этой причине и чтобы защитить тысячи болельщиков, мы подадим жалобу в антимонопольную и федеральную прокуратуру, требуя перевода «Ювентуса» в Серию В и лишения последних титулов чемпиона, завоеванных в тени этих потенциально незаконных операций», - добавили они.

Скандал в Кальчополи в 2006 году потряс футбольный мир и привел к тому, что «Ювентус», а также «Фиорентина» и «Лацио» были исключены из Серии В. Итальянские команды были признаны виновными в договорных матчах, но только «Ювентус» был исключен из второго эшелона после апелляции. Ранее этим летом «Ювентус» оказался под угрозой вылета в Серию B после объединения усилий по созданию Суперлиги. Несмотря на то, что девять из 12 других клубов-учредителей покинули проект еще до его старта, «Ювентус» по-прежнему участвует в отделившейся лиге вместе с «Реалом» и «Барселоной».
  • Вчера, 10:25
  • DTV
  • Просмотров: 93
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