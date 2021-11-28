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Попал ли "омикрон" в Молдову: подозрительные образцы будут отправлять в Германию

Попал ли "омикрон" в Молдову: подозрительные образцы будут отправлять в Германию

Чтобы выяснить, проник ли в Молдову омикрон-штамм коронавируса, образцы от пациентов с подозрением на заражение будут отправлять в Германию, пишет noi.md с ссылкой на publika.

Лаборатория по секвенированию генома до сих пор не работает, поскольку оборудование и материалы, подаренные Всемирной организацией здравоохранения, не включают нужных реактивов. Но и когда они поступят, сначала нужно будет научить молдавских лаборантов расшифровывать результаты тестов. Этим займётся группа иностранных экспертов.

В итоге, по словам госсекретаря Министерства здравоохранения Светлана Николаеску, лаборатория может открыться только 10-15 декабря: "Сейчас главные вопросы — это является ли новый штамм более агрессивным и заразным, и эффективны ли против него имеющиеся у нас вакцины".

Сейчас, по словам Николаеску, в стране не зарегистрировано ни одного случая подозрения на заражения новым штаммом. Она также отметила, что все известные в мире пациенты болеют с лёгкими симптомами или вообще без них. Однако в целях предосторожности Национальнная чрезвычайная комиссия общественного здоровья устрожила правила въезда из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малави. Возвращающиеся оттуда граждане Молдовы обязаны уйти на двухнедельный карантин. Вводить ограничения и закрывать границы начали и другие государства, отменяются рейсы из Южной Африки.

Как сообщили в МИДЕИ, за эвакуацией оттуда никто из молдавских граждан не обращался. "У нас есть налаженные механизмы взаимодействия и сотрудничества с другими государствами, которые могут помочь нам в том случае, если граждане Молдовы обратятся за такой помощью", - сказал министр иностранных дел Нику Попеску.

Сколько молдаван находятся в странах Южной Африки, в МИДЕИ не знают, но обещают следить за развитием ситуации.

  • Сегодня, 10:43
  • DTV
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