Чтобы выяснить, проник ли в Молдову омикрон-штамм коронавируса, образцы от пациентов с подозрением на заражение будут отправлять в Германию, пишет noi.md с ссылкой на publika.
Лаборатория по секвенированию генома до сих пор не работает, поскольку оборудование и материалы, подаренные Всемирной организацией здравоохранения, не включают нужных реактивов. Но и когда они поступят, сначала нужно будет научить молдавских лаборантов расшифровывать результаты тестов. Этим займётся группа иностранных экспертов.
В итоге, по словам госсекретаря Министерства здравоохранения Светлана Николаеску, лаборатория может открыться только 10-15 декабря: "Сейчас главные вопросы — это является ли новый штамм более агрессивным и заразным, и эффективны ли против него имеющиеся у нас вакцины".
Сейчас, по словам Николаеску, в стране не зарегистрировано ни одного случая подозрения на заражения новым штаммом. Она также отметила, что все известные в мире пациенты болеют с лёгкими симптомами или вообще без них. Однако в целях предосторожности Национальнная чрезвычайная комиссия общественного здоровья устрожила правила въезда из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малави. Возвращающиеся оттуда граждане Молдовы обязаны уйти на двухнедельный карантин. Вводить ограничения и закрывать границы начали и другие государства, отменяются рейсы из Южной Африки.
Как сообщили в МИДЕИ, за эвакуацией оттуда никто из молдавских граждан не обращался. "У нас есть налаженные механизмы взаимодействия и сотрудничества с другими государствами, которые могут помочь нам в том случае, если граждане Молдовы обратятся за такой помощью", - сказал министр иностранных дел Нику Попеску.
Сколько молдаван находятся в странах Южной Африки, в МИДЕИ не знают, но обещают следить за развитием ситуации.