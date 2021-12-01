Согласно источникам портала realitatea.md, экипаж решил вернуться назад из-за разгерметизации самолета. Самолет авиакомпании AirMoldova, совершавший рейс в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Кишинева всего через 30 минут после взлета. Такое решение было принято из-за подозрений на возможную техническую проблему, сообщает realitatea.md
"После 30 минут полета, поскольку безопасность наших пассажиров является приоритетом номер один, экипаж решил вернуться назад. Самолет благополучно приземлился в Кишиневе, пассажиры улетят другим самолетом", - сообщила представитель Air Moldova.