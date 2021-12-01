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Из-за разгерметизации самолет авиакомпании AirMoldova вернулся в аэропорт Кишинева

Из-за разгерметизации самолет авиакомпании AirMoldova вернулся в аэропорт Кишинева

Согласно источникам портала realitatea.md, экипаж решил вернуться назад из-за разгерметизации самолета.
Самолет авиакомпании AirMoldova, совершавший рейс в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Кишинева всего через 30 минут после взлета.
Такое решение было принято из-за подозрений на возможную техническую проблему, сообщает realitatea.md

"После 30 минут полета, поскольку безопасность наших пассажиров является приоритетом номер один, экипаж решил вернуться назад. Самолет благополучно приземлился в Кишиневе, пассажиры улетят другим самолетом", - сообщила представитель Air Moldova.

Из-за разгерметизации самолет авиакомпании AirMoldova вернулся в аэропорт Кишинева
  • Сегодня, 10:57
  • DTV
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