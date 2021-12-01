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В Приднестровье изменятся условия для получения диплома магистра

В Приднестровье изменятся условия для получения диплома магистра

Выпускники бакалавриата смогут продолжить обучение в магистратуре только по профильному направлению. Как сообщила пресс-служба Верховного Совета, законопроект депутатов Комитета по образованию был поддержан в первом чтении коллегами на пленарном онлайн-заседании.

Парламентарии считают, что, если студент учился на бакалавриате, к примеру по направлению «социология», то в магистратуру он может поступить по этому же направлению – «социология» или «политология».

Изменения вносятся в Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», где будут прописаны условия о том, что получение квалификации «магистр» возможно на основании образовательных программ бакалавриата. Новая норма не будет касаться тех, кто окончил специалитет.

Депутаты продолжат работу над законопроектом для рассмотрения во втором, окончательном чтении.
  • Вчера, 09:08
  • DTV
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