Выпускники бакалавриата смогут продолжить обучение в магистратуре только по профильному направлению. Как сообщила пресс-служба Верховного Совета, законопроект депутатов Комитета по образованию был поддержан в первом чтении коллегами на пленарном онлайн-заседании.
Парламентарии считают, что, если студент учился на бакалавриате, к примеру по направлению «социология», то в магистратуру он может поступить по этому же направлению – «социология» или «политология».
Изменения вносятся в Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», где будут прописаны условия о том, что получение квалификации «магистр» возможно на основании образовательных программ бакалавриата. Новая норма не будет касаться тех, кто окончил специалитет.
Депутаты продолжат работу над законопроектом для рассмотрения во втором, окончательном чтении.