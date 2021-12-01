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Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

В 2022 году начнутся работы по восстановлению и реконструкции здания дачи Флеммера и смотровой башни на территории бывшего лагеря «Лира» г. Бендеры. Как сообщила парламентская пресс-служба, Верховный Совет принял в первом чтении соответствующие поправки в госпрограмму «Сохранения недвижимых объектов культурного наследия, требующих неотложного ремонта» на 2019-2023 годы».

В госбюджете на работы предусмотрят сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Изначально эти средства были заложены программой на капитальный ремонт кровли здания железнодорожного вокзала «Бендеры-1». На пленарном заседании отметили, что здание бывшей дачи Флеммера находится в неудовлетворительном состоянии. И если не начать ремонт в следующем году, это может привести к полному разрушению объекта. Потому было решено перенаправить эту сумму на восстановительные работы зданий в бывшем лагере «Лира». Объекты требуют вложения больших сумм. В следующем году проведут первый этап работ.

Инициировал поправки Бендерский городской совет народных депутатов. Над принятым в первом чтении законопроектом продолжит работу профильный комитет по образованию и общественным объединениям.
Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

Восстановление недвижимых объектов культурного наследия в Бендерах

  • Вчера, 09:23
  • DTV
  • Просмотров: 87
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