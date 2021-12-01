К Земле 11 декабря приблизится астероид, его диаметр приравнивается к 330 метрам, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.
Небесное тело, которое носит название 4660 Nereus, приблизится к нашей планете на расстояние около 4 миллионов километров, сообщает МИР24
Как отмечается, ученые обнаружили этот астероид в 1982 году. В NASA заявили, что 4660 Nereus для Земли является потенциально опасным объектом. По словам специалистов, полный оборот вокруг Солнца астероид осуществляет за 664 дня, по форме он похож на яйцо.
4660 Nereus многократно предлагали использовать в качестве цели для космической миссии.
Ранее сообщалось, что крупный астероид 2018 AH приблизится к Земле в конце этого года. По размерам он сравним с Тунгусским метеоритом. При столкновении с планетой он может произвести более мощный взрыв, чем атомная бомба.