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Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ

Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Годуба против Республики Молдова и Российской Федерации, установив нарушение нескольких положений Конвенции и распорядившись о взыскании с Российской Федерации в пользу молодого человека 8600 евро.

В сентябре 2011 года заявитель был призван на обязательную военную службу в ПМР. Как единственный опекун своей матери-инвалида, заявитель имел право, согласно закону ПМР, отложить призыв в армию. Вместо этого заявитель и его мать предпочли зачисление в военное учебное заведение, находящееся в ведении Министерства обороны ПМР, что позволило ему получить диплом, эквивалентный военной службе, передает Noi.md.

В ноябре 2011 года он несколько раз покидал военное училище, чтобы пройти курс лечения после жестокого обращения, а также позаботиться о своей матери. По возвращении 17 и 24 ноября 2011 года заявитель был наказан за отсутствие и помещен в одиночную камеру при тираспольском военном командовании.

25 февраля 2012 г. министерство обороны ПМР удовлетворило ходатайство заявителя о досрочном увольнении с военной службы в качестве единственного опекуна его матери-инвалида и поместило его в резерв.

18 июля 2012 года заявитель подал жалобу в ЕСПЧ, утверждая, что его право на передвижение было незаконно ограничено, поскольку его документы, удостоверяющие личность, были удержаны во время зачисления.

Суд установил нарушение статьи 13 ЕСПЧ - «Право на эффективное средство правовой защиты». Заявитель был ограничен в праве на свободное передвижение по территории Республики Молдова в течение шести месяцев без законных оснований.

  • Вчера, 14:09
  • DTV
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