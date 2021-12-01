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Британка выиграла суд против врача, позволившего ей родиться

Британка выиграла суд против врача, позволившего ей родиться

Жительница графства Линкольншир Эви Тумбс выиграла суд против врача, который позволил ей появиться на свет. Девушка, родившаяся с расщеплением позвоночника, отсудила компенсацию, сообщает Daily Mirror.

Судебное заседание проходило в Лондоне 1 декабря. Судья Розалинд Коу вынесла решение о том, что 20-летней Тумбс положены выплаты до конца жизни в связи с врожденным заболеванием.

Как подчеркивает издание, историческое решение судьи создало прецедент и теперь другие врачи могут быть привлечены к ответственности за халатность во время консультаций перед зачатием, пишет korrespondent.net

Судья согласилась с мнением истицы, что врач Филип Митчелл не предупредил ее мать о необходимости принять курс таблеток фолиевой кислоты до зачатия и во время первых 12 недель беременности.

По мнению девушки, это привело к тому, что она появилась на свет с тяжким недугом, от которого страдает всю свою жизнь. Эви считает свое рождение ошибкой, спровоцированной халатностью врача. Если стороны не договорятся о сумме компенсации самостоятельно, дело будет возвращено в суд.Врач с обвинениями девушки не согласен.

Отмечается, что из-за болезни у Эви ограничена подвижность и впоследствии ей может понадобиться инвалидная коляска. Также она страдает от проблем с кишечником и мочевым пузырем. При этом, девушка занимается конкуром и работает в Ноттингемском университете.

Британка выиграла суд против врача, позволившего ей родиться

Британка выиграла суд против врача, позволившего ей родиться
Эви Тумбс, несмторя на недуг, успешно занимается конкуром
instagram.com/evie.toombes

Расщепление позвоночника или незаращение дужки позвонка – внутриутробный порок развития. У ребенка с такой патологией позвоночные дужки над открытой частью спинного мозга отсутствуют либо деформированы, а сам мозг торчит в виде грыжи.

Одной из важных причин развития недуга, наряду с генетическими, является дефицит фолиевой кислоты во время беременности.
  • Вчера, 14:27
  • DTV
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