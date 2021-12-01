Жительница графства Линкольншир Эви Тумбс выиграла суд против врача, который позволил ей появиться на свет. Девушка, родившаяся с расщеплением позвоночника, отсудила компенсацию, сообщает Daily Mirror.
Судебное заседание проходило в Лондоне 1 декабря. Судья Розалинд Коу вынесла решение о том, что 20-летней Тумбс положены выплаты до конца жизни в связи с врожденным заболеванием.
Как подчеркивает издание, историческое решение судьи создало прецедент и теперь другие врачи могут быть привлечены к ответственности за халатность во время консультаций перед зачатием, пишет korrespondent.net
Судья согласилась с мнением истицы, что врач Филип Митчелл не предупредил ее мать о необходимости принять курс таблеток фолиевой кислоты до зачатия и во время первых 12 недель беременности.
По мнению девушки, это привело к тому, что она появилась на свет с тяжким недугом, от которого страдает всю свою жизнь. Эви считает свое рождение ошибкой, спровоцированной халатностью врача. Если стороны не договорятся о сумме компенсации самостоятельно, дело будет возвращено в суд.Врач с обвинениями девушки не согласен.
Отмечается, что из-за болезни у Эви ограничена подвижность и впоследствии ей может понадобиться инвалидная коляска. Также она страдает от проблем с кишечником и мочевым пузырем. При этом, девушка занимается конкуром и работает в Ноттингемском университете.
Эви Тумбс, несмторя на недуг, успешно занимается конкуром instagram.com/evie.toombes
Расщепление позвоночника или незаращение дужки позвонка – внутриутробный порок развития. У ребенка с такой патологией позвоночные дужки над открытой частью спинного мозга отсутствуют либо деформированы, а сам мозг торчит в виде грыжи.
Одной из важных причин развития недуга, наряду с генетическими, является дефицит фолиевой кислоты во время беременности.