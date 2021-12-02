Финал престижной серии Гран-при по фигурному катанию был отменен властями Японии из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Таким образом, шансов на медали лишились 39 российских фигуристов, включая Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову, Алену Косторную и Майю Хромых, пишет Газета.ru
В финал Гран-при по итогам двух своих этапов пробились 16 российских спортсменов на взрослом уровне. Также в финале Гран-при среди юниоров должны были соревноваться 23 российских спортсмена. Для юных фигуристов финал такого престижного турнира — тем более в Японии, где обожают фигурное катание, — значил очень много.
Примечательно, что всего полмесяца назад, с 12 по 14 ноября, в Токио успешно прошел этап Гран-при — и даже со зрителями.
С 30 ноября в стране закрыли въезд для иностранцев, даже вакцинированных. Изначально предполагалось, что для фигуристов будет сделано исключение, но этого не произошло.
Из минусов такого решения можно отметить, что теперь спортсмены лишились важного турнира, который планировали использовать как интенсивный подготовительный этап перед чемпионатом России (23-26 декабря). Именно на ЧР во многом определится состав олимпийской сборной, и финал Гран-при стал бы отличной проверкой нервов и физического состояния перед этим турниром.
Чемпион России, Европы и мира по фигурному катанию Евгений Евгений Плющенко даже предложил провести финал Гран-при в России.
«Вместо отмены турнира можно перенести его в Сочи или в Челябинск, Красноярск, Москву, Петербург. У нас очень хорошие базы, у нас очень хорошие стадионы. Федерация фигурного катания показала, что она может проводить соревнования на хорошем уровне. Мне кажется, что ФФККР готова к проведению такого соревнования в России, но это уже слово за Международным союзом конькобежцев (ISU)», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».
Однако перенос соревнований в другое место ISU не рассматривает. При этом в пресс-релизе организации отмечается, что турнир может быть перенесен на конец олимпийского сезона, так что, может быть, Россия еще получит шанс завоевать рекордное количество медалей.