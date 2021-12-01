Учёные Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко стали лауреатами Международного экологического конкурса EcoWorld 2021, проводимого Российской академией естественных наук.
Международная экологическая Премия EcoWorld 2021 является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке.
В финал премии вышли 194 проекта из 16 стран, в том числе два проекта учёных ПГУ в номинации «Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов», сообщает novostipmr.com
Проект «Красная книга Приднестровской Молдавской Республики», представленный естественно-географическим факультетом (ЕГФ) ПГУ, получил диплом лауреата II степени. Отметим, что в подготовке второго издания Красной книги Приднестровья активное участие приняли учёные ЕГФ С. И. Филипенко, В. Ф. Хлебников, А. А. Тищенков, Е. Н. Филипенко, Л. Г. Ионова, Д. П. Богатый.
Как отметил действительный член РАЕН, профессор географического факультета МГУ, ведущий телепередачи «В мире животных» (1977-2018 гг.) Николай Дроздов, Красная книга Приднестровья имеет большое значение не только для республики, но и для учёных, имеющих отношение к Красной книге Российской Федерации.
К слову, ЕГФ уже в третий раз становится лауреатом конкурса EcoWorld.
Аграрно-технологический факультет представил проект «Изучение возможности влияния на процесс почвообразования для создания устойчивого плодородия почвы и оздоровления ОПС», который тоже получил диплом лауреата конкурса EcoWorld 2021.
Студентки медицинского факультета ПГУ стали серебряными призёрами международного конкурса анатомического рисунка VESALIUS, проходившего на базе кафедры анатомии человека в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова в Москве.
В конкурсе участвовали студенты более 150 вузов Болгарии, Китая, США, Германии, Азербайджана, Казахстана и России.
Приднестровский государственный университет представляли студентки кафедры анатомии и общей патологии медицинского факультета Валерия Накул и Анна Хардина (научный руководитель – зам. декана по науке, к. м. н. Т. А. Чепендюк).
По мнению жюри, приднестровские студентки творчески и с душой подошли к конкурсу, показав красоту тела человека, за что были отмечены дипломами лауреатов II степени в двух номинациях: Валерия Накул в номинации «Классический анатомический рисунок», Анна Хардина – в номинации «Изнутри».