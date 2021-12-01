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Президент ПМР Вадим Красносельский написал письмо Майе Санду

Президент ПМР Вадим Красносельский написал письмо Майе Санду

Президент ПМР Вадим Красносельский через главу миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха передал Президенту РМ Майе Санду письмо, в котором указано на необходимость безотлагательно назначить официального представителя Республики Молдова в переговорном процессе, тем самым придав импульс возобновлению работы формата «5+2». Как сообщила пресс-служба главы государства, Вадим Красносельский выразил надежду на то, что письмо будет доставлено руководителю Молдовы в ближайшее время.

Встреча Президента ПМР с главой миссии ОБСЕ прошла в рабочем кабинете главы приднестровского государства. Участие в беседе принял также министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Основная тема разговора – переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой. Вадим Красносельский отметил, что визит европейского дипломата пришелся на период полнейшей стагнации молдо-приднестровского диалога. Президент ПМР подчеркнул, что соседняя республика не только не участвует в переговорах, но и игнорирует уже взятые на себя обязательства, не исполняя достигнутые ранее договоренности. При этом Вадим Красносельский акцентировал внимание на том, Приднестровье выступает за продолжение переговорного процесса, поиск компромиссов и сохранение мира. Отсутствие официального политпредставителя со стороны Молдовы и сведение на нет деятельности формата «5+2» может привести к крайне негативным последствиям, считает Вадим Красносельский.

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове отметил, что разделяет обеспокоенность приднестровской стороны и тоже рассчитывает на скорейшее назначение должностного лица, которое будет официально представлять Молдову в переговорном процессе. Клаус Нойкирх подчеркнул, что деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую он представляет, по-прежнему ориентирована на достижение практических результатов, призванных улучшить жизнь граждан.

источник:novostipmr.com
  • Сегодня, 10:54
  • DTV
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