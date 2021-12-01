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Еврокомиссия штрафует банки за валютный сговор

Еврокомиссия штрафует банки за валютный сговор

Европейская комиссия наложила штраф в размере 344 миллионов евро на пять крупных банков за участие в картельном сговоре по торговле иностранной валютой.

Европейская комиссия наложила штраф в размере 344 миллионов евро на пять крупных банков за участие в картельном сговоре по торговле иностранной валютой. Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает epravda.com
Решение касается крупных банков Европы: швейцарских Credit Suisse и UBS, а также британских RBS, HSBC и Barclays, передает epravda.com.ua

Комиссия установила, что некоторые трейдеры этих банков обменивались конфиденциальной информацией и торговыми планами в чате под названием Sterling Lads. В некоторых случаях даже согласовывали торговые стратегии.

"Сговор пяти банков подорвал целостность финансового сектора за счет европейской экономики и потребителей", - заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Обмен информацией позволил трейдерам "принимать информированные рыночные решения о том, продавать или покупать валюты, которые были у них в портфелях, в отличие от ситуации, когда действующие независимо друг от друга трейдеры берут на себя неотъемлемый риск при принятии этих решений".

UBS получил иммунитет, поскольку раскрыл существование картеля, ему удалось избежать штрафа в 94 миллиона евро. Три других банка сотрудничали со следствием, получив таким образом меньшие штрафы: HSBC был оштрафован на 174,3 миллиона евро; Barclays – 54,3 миллиона евро; RBS (ныне NatWest) – 32,5 миллиона евро.

Credit Suisse, отказавшийся сотрудничать в рамках процедур смягчения наказания или урегулирования споров, был оштрафован на 83,3 миллиона евро.
  • Сегодня, 11:06
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