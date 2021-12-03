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Президент Молдавии призвала решить проблему «российской пропаганды» на ТВ

Президент Молдавии призвала решить проблему «российской пропаганды» на ТВ

Президент Молдавии Майя Санду указала на недопустимость пропаганды со стороны России и других государств в эфирах вещающих в республике Молдова телеканалов. Она выразила надежду, что новый совет по телевидению и радиовещанию (СТР) решит данную проблему, пишет издание iz.ru

«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», — подчеркнула молдавский лидер в эфире телеканала TVR Moldova.

По ее словам, в республике начинает действовать программа реформирования системы безопасности, в том числе в сфере киберпространства.

«Основная часть нашей деятельности зависит от работы СТР, после этого мы решим, справляется ли нынешнее законодательство с проблемой или необходимы изменения в области безопасности, проанализируем и сделаем выводы», —уточнила президент.

В декабре прошлого года парламент Молдавии снял ограничения на трансляцию российских телеканалов.

Речь идет о законопроекте, принятом в 2018 году. Документ запрещал в стране вещание российских новостных и информационно-аналитических передач. В проекте отмечалось, что его цель –– «защита государства от возможных попыток дезинформации или манипуляции из-за рубежа с помощью СМИ».

В том же году координационный совет по телевидению и радио Молдавии оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая на 85 тыс. леев (около $5 тыс.).

Один из авторов инициативы борьбы с пропагандой депутат Сергей Сырбу признал, что поправки провалились, так как гораздо больше фальшивых новостей рождается внутри страны.
  • Сегодня, 12:25
  • DTV
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