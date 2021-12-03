Александр Цуркан, продекан Палаты адвокатов Кишинева, объяснил, почему призыв к забастовке появился в повестке дня адвокатов в Молдове после принятия в первом чтении законопроекта о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.
Законопроект предусматривает, что фиксированная годовая сумма, которую будут платить адвокаты, нотариусы, судебные приставы, составит 27 481 лей, что на 3000 леев больше, чем в этом году, сообщает noi.md со ссылкой на TRIBUNA.
По словам Цуркана, до 2021 года ежегодные взносы давали адвокатам право только на минимальную пенсию по старости и пособие в случае смерти, без каких-либо других социальных прав, а с этого года «адвокатам и другим юридическим профессиям (нотариусам, судебным приставам и т. д.), вопреки международной практике налогообложения социальными выплатами, была создана особая категория плательщиков взносов социального страхования с расширением (практически недоступным и весьма сомнительным) спектра социальных выплат: 2021 год – 24 255 леев / год 2022 год – 27481 лей / год (законопроект принят парламентом в первом чтении)».
«Увеличение с 24 255 до 27 481 – это увеличение взносов ровно на 14% в год. Именно по этой причине призыв к забастовке снова появился в повестке дня адвокатов нашей страны», – сказал Цуркан в редакционной статье, опубликованной на bizlaw.md.
По его словам, если этот годовой темп роста социальных налогов сохранится, то уже в конце следующего десятилетия адвокаты будут платить 100 000 леев в год. «Если адвокату придется платить 100 000 леев в год только на социальное страхование, то сколько клиенту придется платить за судебное заседание, процессуальное действие или простую консультацию?» – спросил он. Стоит отметить, что в публичном пространстве ряд адвокатов раскритиковал предложение правительства повысить налоги на 2022 год.