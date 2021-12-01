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О выплатах пайщикам

О выплатах пайщикам

Председатель кабинета министров Приднестровской Молдавской Республики утвердил "Смету доходов и расходов Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), и иными работниками сельскохозяйственных предприятий и размера выплат компенсации и материального вознаграждения в денежном выражении гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий на 2021 год.

Согласно расчетам, в 2021 году размер денежного вознаграждения для пайщиков и иных работников сельскохозяйственных предприятий, имеющих общий трудовой стаж работы в колхозах и совхозах республики не менее 15 лет и прошедших регистрацию, составит 850 рублей на одного получателя, сообщает NewsPMR.Com

Соответственно, граждане, которые в 2021 году добровольно в пользу государства отказались от прав на земельную долю (пай), получат компенсацию равную 2 550 рублей.

Денежные средства на «паевые» выплаты перечислены Государственным администрациям Приднестровья в полном объеме. В республиканском бюджете-2021 на эти цели заложено 35,6 млн. рублей. Получателями станут порядка 46 тысяч человек.

Для получения денежного вознаграждения гражданину необходимо обратиться в удобную для него кассу Приднестровского Сбербанка любого населенного пункта республики с документом, удостоверяющим личность получателя, по которому проходил регистрацию.

В случае, если гражданин самостоятельно не может получить денежные средства, то по доверенности это смогут сделать родственники или другие доверенные лица.

В целях оптимизации проведения выплат денежного вознаграждения за 2021 год и недопущения очередей в выплатной период, денежные средства можно получить в срок до 1 октября 2022 года.

Майя Караман, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 14:47
  • DTV
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