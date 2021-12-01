Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в ПМР

Информация о криминогенной обстановке в ПМР

В период с 26 ноября по 2 декабря на территории республики зарегистрировано 186 заявлений и сообщений о преступлениях. По 154 из них в течение суток установлены подозреваемые лица, сообщает пресс-центр МВД ПМР

За отчётный период было зарегистрировано одно изнасилование (раскрыто), 33 кражи (по горячим следам раскрыто 13 из них). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два вымогательства (лица установлены), четыре преступления в сфере экономики (лица установлены по трём фактам).
Сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1259 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 11 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено три таких водителя, г. Бендеры, Слободзейского и Григориопольского районов – по два, г. Тирасполь и Каменского района – по одному.

С 26 ноября по 2 декабря на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. В одном из них, который произошёл в с. Незавертайловка Слободзейского района по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, один человек погиб и ещё один получил травмы. Кроме того, два пожара зарегистрировано в Рыбницком районе (в г. Рыбница и с. Выхватинцы), по одному пожару – в Тирасполе, Дубоссарском (с. Цыбулёвка) и Каменском (с. Хрустовая) районах. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола.

источник: mvdpmr.org
  • Вчера, 16:26
  • DTV
  • Просмотров: 59
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • Приказом ГТК установлено время работы таможенных пункто ...
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • Собрание вирусов — Уральские Пельмени

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентяб ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • Приказом ГТК установлено время работы таможенных пункто ...
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • Собрание вирусов — Уральские Пельмени
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна