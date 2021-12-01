В период с 26 ноября по 2 декабря на территории республики зарегистрировано 186 заявлений и сообщений о преступлениях. По 154 из них в течение суток установлены подозреваемые лица, сообщает пресс-центр МВД ПМР
За отчётный период было зарегистрировано одно изнасилование (раскрыто), 33 кражи (по горячим следам раскрыто 13 из них). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два вымогательства (лица установлены), четыре преступления в сфере экономики (лица установлены по трём фактам). Сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника и два неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1259 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 11 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено три таких водителя, г. Бендеры, Слободзейского и Григориопольского районов – по два, г. Тирасполь и Каменского района – по одному.
С 26 ноября по 2 декабря на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. В одном из них, который произошёл в с. Незавертайловка Слободзейского района по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, один человек погиб и ещё один получил травмы. Кроме того, два пожара зарегистрировано в Рыбницком районе (в г. Рыбница и с. Выхватинцы), по одному пожару – в Тирасполе, Дубоссарском (с. Цыбулёвка) и Каменском (с. Хрустовая) районах. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола.