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Какие цены на жильё в Кишинёве

Какие цены на жильё в Кишинёве

Согласно данным биржа «Lara», цена на жилую площадь в столице не изменилась по сравнению с октябрем. В то же время с начала года цены на жилье в Кишиневе выросли в среднем на 11,5%. Причем на вторичном рынке квартиры на 21,4% дешевле, чем в новострое.

Таким образом, средняя цена вторичной жилой площади в Кишиневе с начала года выросла с 511 до 570 евро за 1 кв.м. Цена 570 евро за 1 кв. метр держится уже второй месяц подряд, сообщает bloknot-moldova

Так, в ноябре 2021 года стоимость 1 кв.м. площади в 1-комнатных квартирах составляла (по убыванию цены): в Центре – 669-742 евро, на Рышкановке – 659-698 евро, на Ботанике – 610-704 евро, на Буюканах – 642-661 евро и на Чеканах – 558-672 евро.

Цена 1 кв. м. площади в 2-комнатных квартирах по районам по мере убывания составляла: в Центре – 603-668 евро, на Рышкановке – 549-608 евро, на Ботанике – 539-648 евро, на Буюканах – 583-613 евро, на Чеканах – 510-611 евро.

Цена 1 кв. м. в 3-комнатных квартирах: в Центре - 487-550 евро, на Рышкановке – 473-525 евро, на Ботанике – 469-531 евро, на Буюканах – 477-487 евро и на Чеканах – 413-490 евро.

Средняя рыночная стоимость квартир в новострое, согласно данным фактических продаж, также сохранилась на уровне октябре и составила 692 евро за 1 кв. м. В том числе по районам: Центр – 680-970 евро, Рышкановка – 600-800 евро, Ботаника – 500-700 евро, Буюканы – 660-700 евро, Чеканы – 460-640 евро.

Ранее специалисты отметили, что квартиры дорожают из-за роста цен на строительные материалы, а также из-за того, что разрешения на строительство новых многоквартирных домов не выдавались в течение двух лет, что фактически остановило развитие рынка.

Какие цены на жильё в Кишинёве

Какие цены на жильё в Кишинёве
источник: bloknot-moldova
  • Вчера, 16:55
  • DTV
  • Просмотров: 59
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