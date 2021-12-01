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СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье

СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье

«Попытки Молдовы прибрать к рукам Приднестровье – не что иное, как попытки нищих ограбить богатого соседа», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Константин Затулин. Ранее молдавский МИД потребовал от России вывести опергруппу войск с территории Приднестровья.

«Пребывание наших войск в регионе связано с выполнением миротворческой миссии. Это та сила, которая уже около 30 лет удерживает приднестровский конфликт от катастрофического развития», – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«МИД Молдавии своим заявлением дискредитирует пребывание наших миротворцев в Приднестровье и сегодняшнее мирное состояние взаимоотношений. Хотя, на мой взгляд, желающие порассуждать на эту тему должны быть благодарны и признательны за то, что конфликт пускай и не решен, но остается потухшим», – добавил депутат.

По его мнению, действующие власти Молдавии усиливают напряженность в своих отношениях с Приднестровьем. Это выражено в ограничениях и блокадных мерах, которые Кишинев вводит совместно с Украиной, пишет m.vz.ru

«Молдове следовало бы ответить за то, что она нарушает все договоренности о неприменении блокадных мер в ходе переговорного процесса, ограничивает въезд и создает новые сложности для ведения экономической деятельности в Приднестровье», – сказал собеседник.

«В целом же Молдавия – это разоренная страна, рядом с которой функционирует промышленный пояс Приднестровья. Ее попытки присвоить себе эти активы – не что иное, как желание нищих ограбить богатого соседа. В этом и состоит цена слов, произнесенных министром Попеску», – заключил он.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что размещение российских войск и складов боеприпасов в Колбасне (приднестровском селе) «не имеет законного основания, противоречит международным соглашениям и постоянному нейтральному статусу Молдавии».

Выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, дипломат призвал «сохранять в повестке вопрос замены военной миротворческой миссии на международную гражданскую миссию под международным мандатом».

Также Попеску добавил, что Кишинев выразил «готовность к конструктивному диалогу для продолжения практического уровня инициативы», выдвинутой Москвой «в отношении утилизации нетранспортабельных боеприпасов».

СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
скриншот: ВЗГЛЯД.РУ в Telegram

Напомним, в августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Молдавии Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье оперативная группа российских войск.

В то же время Санду призвала разобраться с «российской пропагандой» на телевидении. При этом новым послом Молдавии в Москве, вероятно, станет сторонник сближения Кишинева и ЕС, а сама Молдавия может испытать новые проблемы с погашением долга Газпрому.


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  • Вчера, 17:29
  • DTV
  • Просмотров: 108
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