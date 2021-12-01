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Исследование: пессимисты живут дольше оптимистов

Исследование: пессимисты живут дольше оптимистов

Ученые утверждают, что пессимисты имеют большую продолжительность жизни, чем оптимисты. Это подтвердили результаты исследования, которое было проведено под руководством психолога, доктора философских наук из университета Эрланген-Нюрнберг Фридериха Ланга, сообщает eNews , ссылаясь на noi.md

Эксперты проанализировали рейтинг удовлетворенности жизнью около 11 тысяч немцев в возрасте от 18 до 96 лет, после чего выяснилось, что самыми оптимистичными, независимо от пола, уровня образования или карьеры, являются молодые люди. Люди постарше оказались более пессимистично настроенными.

Кроме того, ученые выяснили, что негативное мышление увеличивает продолжительность жизни. Эту гипотезу они назвали "темным будущим", или "защитным пессимизмом".

Исследование показало, что те, кто рисовал радужные картины о будущем, имели большой риск возникновения инвалидности и преждевременной смерти в течение 10 лет. Пессимизм в отношении будущего может побудить людей соблюдать осторожность, принимая меры по улучшению здоровья и безопасности.

Эксперты отметили, что, как правило, пожилые высказывали довольно мрачные прогнозы, но оказались при этом точны, чего нельзя сказать об оптимистичной молодежи, которая переоценила свой успех.

Исследование: пессимисты живут дольше оптимистов
  • Вчера, 17:51
  • DTV
  • Просмотров: 45
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