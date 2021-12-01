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Подросток пытался спрыгнуть с моста в центре Тирасполя

Подросток пытался спрыгнуть с моста в центре Тирасполя

Трагедия едва не случилась, 4 декабря, в центре столицы. Примерно в 12:40 на линию «102» один за другим стали поступать звонки от очевидцев: подросток стоит на парапете моста через Днестр.

Сотрудники дежурной части УВД г. Тирасполь, принимающие сообщения, проинструктировали граждан: до приезда милиции необходимо отвлекать внимание парня.

К месту происшествия тут же были направлены стражи порядка, бригада скорой помощи, а также спасатели с лодкой на случай, если подросток решится спрыгнуть, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Молодой человек был настроен решительно, никого к себе не подпускал. В какой-то момент его ноги соскользнули с парапета, руками он зацепился за нижний край перил.

Всё решила молниеносная реакция сотрудников милиции. Часть из них была в гражданской одежде. Несмотря на выходной, узнав о происшествии, все, кто был рядом, немедленно прибыли на мост.

На видео с камер «Безопасного города» видно: милиционер по гражданке – плотно фиксирует руки парня на ограждении, другие хватают за туловище. Рискуя собой, ребята перелезли через перила и стали вытягивать подростка. На помощь поспешили и очевидцы. Спасательная операция заняла меньше 20 секунд.

Подростка 16 лет доставили в РКБ.

Устанавливаются причины, толкнувшие молодого человека к отчаянному поступку.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 13:42
  • DTV
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