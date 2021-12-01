Трагедия едва не случилась, 4 декабря, в центре столицы. Примерно в 12:40 на линию «102» один за другим стали поступать звонки от очевидцев: подросток стоит на парапете моста через Днестр.
Сотрудники дежурной части УВД г. Тирасполь, принимающие сообщения, проинструктировали граждан: до приезда милиции необходимо отвлекать внимание парня.
К месту происшествия тут же были направлены стражи порядка, бригада скорой помощи, а также спасатели с лодкой на случай, если подросток решится спрыгнуть, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Молодой человек был настроен решительно, никого к себе не подпускал. В какой-то момент его ноги соскользнули с парапета, руками он зацепился за нижний край перил.
Всё решила молниеносная реакция сотрудников милиции. Часть из них была в гражданской одежде. Несмотря на выходной, узнав о происшествии, все, кто был рядом, немедленно прибыли на мост.
На видео с камер «Безопасного города» видно: милиционер по гражданке – плотно фиксирует руки парня на ограждении, другие хватают за туловище. Рискуя собой, ребята перелезли через перила и стали вытягивать подростка. На помощь поспешили и очевидцы. Спасательная операция заняла меньше 20 секунд.
Подростка 16 лет доставили в РКБ.
Устанавливаются причины, толкнувшие молодого человека к отчаянному поступку. mvdpmr.org