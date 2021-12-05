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Захарова отреагировала на заявление Псаки о праве Украины на вступление в НАТО

Захарова отреагировала на заявление Псаки о праве Украины на вступление в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о членстве Украины в НАТО и роли России в решении этого вопроса.
Она озвучила свое мнение в воскресенье, 5 декабря, передает iz.ru

В ответ на упрек в «провокаторстве» России, который прозвучал в заявлении Белого дома, Захарова напомнила о многочисленных случаях агрессии со стороны США за последние десятки лет — от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до Сирии и Афганистана.

«Важно помнить, чтобы не забывать, Джен», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Заявление о том, что решение о вхождении в НАТО той или иной страны принимают члены альянса, а не Россия, пресс-секретарь Белого дома озвучила в пятницу, 3 декабря.

До этого, 2 декабря, Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены. Итогом стало печальное состояние европейской безопасности.
iz.ru
  • Сегодня, 13:44
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