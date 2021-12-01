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В Европарламенте призвали свернуть "Северный поток - 2" в случае конфликта РФ и Украины

В Европарламенте призвали свернуть "Северный поток - 2" в случае конфликта РФ и Украины

В Европарламенте призвали свернуть "Северный поток - 2" в случае конфликта РФ и Украины
Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал свернуть проект "Северный поток - 2" в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

Вебер утверждает, что якобы "угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна". "Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины", - считает он. По мнению Вебера, сложившаяся обстановка является "испытанием для НАТО и западного сообщества", передает ТАСС.

Евродепутат высказал мнение, что "Североатлантический альянс дал ясно понять, что российская акция против Украины будет иметь высокую цену". Вебер призвал новую правящую коалицию Германии (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и либералы) четко назвать эту "цену". По его мнению, если Россия применит оружие в регионе, то в таком случае "газопроводу "Северный поток - 2" конец, [его] ввод в эксплуатацию исключен".

Позиция России
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

В Европарламенте призвали свернуть "Северный поток - 2" в случае конфликта РФ и Украины
tass.ru
  • Сегодня, 13:49
  • DTV
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