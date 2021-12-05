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Россиянки выиграли женскую лыжную эстафету на этапе Кубка мира

Россиянки выиграли женскую лыжную эстафету на этапе Кубка мира

Российская женская сборная по лыжным гонкам на этапе Кубка мира в Лиллехаммере стала первой в эстафете 4х5 км. Спортсменки Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Вероника Степанова преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.

Второе место заняла команда Швеции, третье - Норвегии, которые отстали от россиянок на финише на 1,1 и 1,2 секунды соответственно.

Вторая российская команда в составе Яны Кирпиченко, Анастасии Фалеевой, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой финишировала на 8 месте с отставанием в 1 минуту 56,5 секунды.
mk.ru
  • Сегодня, 13:53
  • DTV
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