Российская женская сборная по лыжным гонкам на этапе Кубка мира в Лиллехаммере стала первой в эстафете 4х5 км. Спортсменки Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Вероника Степанова преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.
Второе место заняла команда Швеции, третье - Норвегии, которые отстали от россиянок на финише на 1,1 и 1,2 секунды соответственно.
Вторая российская команда в составе Яны Кирпиченко, Анастасии Фалеевой, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой финишировала на 8 месте с отставанием в 1 минуту 56,5 секунды. mk.ru