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В Молдове оптовая цена на ядро грецкого ореха достигла максимального уровня за пятилетие

В Молдове оптовая цена на ядро грецкого ореха достигла максимального уровня за пятилетие

К концу первой недели декабря в Молдове средняя оптовая цена на ядро грецкого ореха, по сравнению с ее уровнем в конце октября, увеличилась на 5 леев/кг – до 125 леев/кг ($7,05/кг). При этом разброс цен очень велик: от 110-115 леев/кг за темные четвертинки ($6,20-6,48/кг) до 130 леев/кг ($7,33/кг) — за светлые половинки ядра. За очищенное крупное ядро грецкого ореха американских и французских сортов отдельные трейдеры-экспортеры готовы платить больше.

В начале декабря прошлого года средняя цена на ореховое ядро в Молдове была существенно ниже – 85 леев/кг ($5/кг), диапазон цен – уже, в пределах 80-90 леев/кг ($4,7-5,3/кг). В последнем пятилетии средняя оптовая цена на ореховое ядро на молдавском рынке до недавних пор не поднималась выше 100 леев/кг ($5,9/кг), передает east-fruit.com.

Ранее EastFruit сообщал, что рост цен на грецкий орех в Молдове – процесс предсказуемый. Так, в конце октября – начале ноября члены Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы UAPCN считали вероятным повышение цен к католическому Рождеству до 140 леев/кг ($8/кг). Основанием для оптимизма тогда служит высокий спрос на ядро грецкого ореха со стороны экспортеров и, самое главное, их готовность повышать закупочные цены фактически каждую неделю. В UAPCN считали, что в условиях высокого спроса и динамично растущих оптовых цен порядка 80-90% нового урожая грецкого ореха будет продана уже до конца 2021 года.

В какой мере эти ожидания оправдаются пока судить сложно. Высокий спрос на орех, видимо, сохранится на внутреннем рынке еще минимум две недели. Однако предложение качественной продукции сокращается – поскольку ее товарные остатки уже невелики. И не факт, что дальнейшее повышение закупочных цен в этом плане может что-либо изменить.

EastFruit
  • Вчера, 09:09
  • DTV
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