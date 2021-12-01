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В Украине вступили в силу ужесточенные карантинные правила
В Украине c 6 декабря ограничения ужесточаются для невакцинированных - и в "желтой", и в "красной" областях, - но находиться на улице без документов запрещено всем
"Желтый" сертификат не будет действительным для работы и посещения общественных заведений на красном уровне опасности, а на желтом уровне его действие сокращено в четыре раза, передает ukrinform.ru
Правила транспорта при желтом и зеленом уровне эпидопасности одинаковы.
Работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов не ограничивается - при соблюдении противоэпидемических мер.
ukrinform.ru
- Вчера, 09:16
- DTV
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