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В Украине вступили в силу ужесточенные карантинные правила

В Украине вступили в силу ужесточенные карантинные правила

В Украине c 6 декабря ограничения ужесточаются для невакцинированных - и в "желтой", и в "красной" областях, - но находиться на улице без документов запрещено всем

"Желтый" сертификат не будет действительным для работы и посещения общественных заведений на красном уровне опасности, а на желтом уровне его действие сокращено в четыре раза, передает ukrinform.ru

Правила транспорта при желтом и зеленом уровне эпидопасности одинаковы.

Работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов не ограничивается - при соблюдении противоэпидемических мер.

В Украине вступили в силу ужесточенные карантинные правила
ukrinform.ru
  • Вчера, 09:16
  • DTV
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