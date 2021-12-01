Для определения приоритетных целей и задач по обеспечению естественного роста численности населения республики и усилению социальной защищенности семей с детьми 3 декабря 2021 года вступил в силу Закон Приднестровской Молдавской Республики от 3 декабря 2021 года № 298-ЗИ-VII «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», который предусматривает увеличение с 1 января 2022 года размера единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка со 192 расчетного уровня минимальной заработной платы, установленного законодательством Приднестровской Молдавской Республики (далее - РУ МЗП) (1862,40 рубля Приднестровской Молдавской Республики) до 220 РУ МЗП (2 134 рубля Приднестровской Молдавской Республики).
Кроме того, указанным Законом предусматривается в качестве дополнительной меры, направленной на охрану материнства и детства, увеличение с 1 января 2022 года размера единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, до 25,00 РУ МЗП (242,50 рубля Приднестровской Молдавской Республики) вместо действующего на сегодняшний день размера 13,00 РУ МЗП (126,10 рублей Приднестровской Молдавской Республики), сообщается на сайте Минсоцзащиты ПМР.
С целью совершенствования законодательства Приднестровской Молдавской Республики в части обеспечения гарантий детям, воспитывающимся в многодетных семьях и повышения уровня жизни многодетных семей в целом 6 декабря 2021 года вступил в силу Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 декабря 2021 года № 318-ЗИД-VII «О внесении изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке многодетных семей».
Данным Законом исключаются положения о нераспространении норм Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 мая 2006 года № 26-З-IV «О государственной поддержке многодетных семей» (САЗ 06-20) на многодетные семьи, дети из которых находятся на полном государственном обеспечении, тем самым установив социальную защищенность остальных детей из этих семей.
Так, в многодетных семьях, один или несколько детей которых перешли на полное государственное обеспечение (к примеру, поступили на обучение в такие государственные организации образования как государственное образовательное учреждение «Тираспольское Суворовское военное училище» государственное образовательное учреждение «Республиканский кадетский корпус им. светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического» Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Училище олимпийского резерва», для детей, оставшихся на воспитании в семье, сохранятся такие гарантии, как бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей детей в возрасте до 6 (шести) лет; бесплатный проезд на всех видах городского транспорта и пригородного сообщения; первоочередной прием детей в муниципальные организации дошкольного образования и в школы-интернаты с освобождением от уплаты за содержание детей в данных организациях; освобождение от оплаты за одноразовое питание в организациях общего образования; получение компенсации на каждого ребенка-первоклассника для приобретения школьно-письменных принадлежностей в размере 100 (ста) расчётных уровней минимальной заработной платы (далее — РУ МЗП), получение ежегодно учебных принадлежностей из расчета суммы, эквивалентной 24 (двадцати четырем) РУ МЗП; первоочередное обеспечение по месту работы родителей путевками в детские оздоровительные лагеря, на санаторно-курортное лечение; первоочередное обеспечение детей в возрасте от 7 (семи) до 14 (четырнадцати) лет бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря в пределах средств, заложенных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; скидка в размере 50 процентов с оплаты стоимости обучения при получении образования соответствующего уровня впервые на договорной форме обучения в государственных организациях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Также для данных семей сохранится право на первоочередное предоставление жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищного фонда нуждающимся в улучшении жилищных условий; на предоставление дополнительных гарантий в трудоустройстве многодетных родителей путем разработки и реализации целевых республиканских и территориальных программ содействия занятости; льготное налогообложение в соответствии с действующим налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики; первоочередное бесплатное предоставление земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального и коллективного жилищного строительства, садоводства, животноводства или дачного строительства. minsoctrud.gospmr.org