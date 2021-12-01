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В Минсельхозприроды определили сроки и порядок любительской и спортивной охоты на пушного зверя и птицу в сезон 2021 – 2022 годов

В Минсельхозприроды определили сроки и порядок любительской и спортивной охоты на пушного зверя и птицу в сезон 2021 – 2022 годов

В Министерстве юстиции ПМР прошел официальную регистрацию Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 20 октября 2021 года №361 «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на пушного зверя и птицу в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2021 – 2022 годов».

«Охота на фазана открывается 6 ноября 2021 года и завершится 28 ноября 2021 года. Разрешается ружейная охота загоном с выставлением стрелковой линии, группами охотников не менее трех человек. На зайца-русака можно будет охотиться с 5 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Разрешается ружейная, коллективная охота группами охотников от пяти до пятнадцати человек способом прогона без выставления стрелковой линии», – сообщила и.о. начальника управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхозприроды Ольга Гордиенко.

Согласно Приказу любительскую и спортивную охоту на фазана и зайца-русака разрешается проводить с использованием охотничьих собак, уточняется на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Также и.о.начальника профильного управления министерства отметила, что для проведения охоты установлены единые по республике дни: на фазана – суббота, воскресенье; на зайца-русака – воскресенье. В указанные дни любительская и спортивная охота разрешена, вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.

«Попутно при проведении любительской и спортивной охоты на фазана и зайца-русака разрешен отстрел следующих охотничьих ресурсов: волков, лисиц, шакалов, бродячих собак и кошек, серых ворон, больших бакланов», – уточнила Ольга Гордиенко.

Данным Приказом установлены норма добычи охотничьих ресурсов одним охотником за один день любительской и спортивной охоты; количество разрешений, выделяемых на добычу охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодьях в границах административно-территориальных единиц Приднестровской Молдавской Республики.
ecology-pmr.org
  • Вчера, 22:14
  • DTV
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