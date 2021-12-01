Доступ к "черному ящику" будет возможен через цифровую платформу и беспроводное соединение.
"Черный ящик" Земли построят на западном побережье австралийского острова Тасмания. Там будут храниться информация о последних годах человеческой цивилизации на случай глобальной климатической катастрофы.
Сооружение будет обшито листовой сталью толщиной 7,5 сантиметра. Внутри буду храниться жесткие диски с данными за 30-50 лет. При этом на крыше здания установят солнечные батареи, а также обеспечат резервным питанием, передает unian.net ссылаясь на New Atlas.
На жесткие диски будет собираться информация из Интернета. Ее будут отфильтровывать по специально разработанному алгоритму. В частности, планируется собрать данные о температуре на суше и в море, закислении океана, уровне CO2 в атмосфере, вымирании дикой природы и использовании энергии, а также данные о человеческой цивилизации.
Кроме того, "черный ящик" будет собирать контекстную информацию - заголовки новостей, сообщения в социальных сетях, данные о важных конференциях и встречах по изменению климата.
Предполагается, что доступ к нему будет возможен через цифровую платформу и беспроводное соединение. "Черный ящик" намерены установить до конца 2022 года. unian.net