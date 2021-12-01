НП ЗАО «Электромаш» продолжает расширять линейку выпускаемой продукции. На предприятии изготовили открытый вертикальный асинхронный электродвигатель массой шесть тонн, аналогов которому в мире нет. Этот заказ предназначен для нового партнера - крупной российской фирмы «Техносила». Контракт с ней стал возможен благодаря совместному проекту с официальным представителем «Электромаша» на территории России ООО «Элком», сообщает пресс-служба НП ЗАО «Электромаш»
«Техносила» специализируется на изготовлении и поставке насосов и запасных частей к крупному и среднему насосному оборудованию для объектов водоснабжения, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, а также химической и металлургической отраслей промышленности. После того, как машина производства НП ЗАО «Электромаш» будет поставлена в Россию, ее укомплектуют насосом, и уже полноценный готовый агрегат отправится к конечному заказчику.
Электродвигатель асинхронный вертикальный АВ – 1000-10-6 был изобретен по индивидуальным техническим требованиям заказчика. Проект является уникальным, так как данная машина выполнена в единичном экземпляре и является экспериментальной не только для «Электромаша», но и для фирмы-заказчика.
Разрабатывался этот двигатель «с чистого листа». Он обладает мощностью – 1000 кВт, напряжением – 6 кВ, частотой вращения – 600 оборотов в минуту. К слову, это не первая вертикальная машина, изготовленная на «Электромаше», но она отличается от предыдущих тем, что является открытой и имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP 23.
На ближайшее будущее уже запланировано несколько интересных совместных проектов. В 2022 году для «Техносилы» на заводе «Электромаш» изготовят еще как минимум два эксклюзивных электродвигателя разных габаритов и мощностей.