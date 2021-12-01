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«Электромаш» выпустил эксклюзивный вертикальный двигатель не имеющий аналогов во всём мире

«Электромаш» выпустил эксклюзивный вертикальный двигатель не имеющий аналогов во всём мире

НП ЗАО «Электромаш» продолжает расширять линейку выпускаемой продукции. На предприятии изготовили открытый вертикальный асинхронный электродвигатель массой шесть тонн, аналогов которому в мире нет. Этот заказ предназначен для нового партнера - крупной российской фирмы «Техносила». Контракт с ней стал возможен благодаря совместному проекту с официальным представителем «Электромаша» на территории России ООО «Элком», сообщает пресс-служба НП ЗАО «Электромаш»

«Техносила» специализируется на изготовлении и поставке насосов и запасных частей к крупному и среднему насосному оборудованию для объектов водоснабжения, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, а также химической и металлургической отраслей промышленности. После того, как машина производства НП ЗАО «Электромаш» будет поставлена в Россию, ее укомплектуют насосом, и уже полноценный готовый агрегат отправится к конечному заказчику.

Электродвигатель асинхронный вертикальный АВ – 1000-10-6 был изобретен по индивидуальным техническим требованиям заказчика. Проект является уникальным, так как данная машина выполнена в единичном экземпляре и является экспериментальной не только для «Электромаша», но и для фирмы-заказчика.

Разрабатывался этот двигатель «с чистого листа». Он обладает мощностью – 1000 кВт, напряжением – 6 кВ, частотой вращения – 600 оборотов в минуту. К слову, это не первая вертикальная машина, изготовленная на «Электромаше», но она отличается от предыдущих тем, что является открытой и имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP 23.

На ближайшее будущее уже запланировано несколько интересных совместных проектов. В 2022 году для «Техносилы» на заводе «Электромаш» изготовят еще как минимум два эксклюзивных электродвигателя разных габаритов и мощностей.
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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