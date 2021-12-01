Давид Манукян, или как все зовут его просто – Дава, тоже должен был стать одним из ведущих традиционного концерта «Новая Песня Года». Однако блогер отменил свое участие в фестивале и отправился в Приднестровье, чтобы помочь пожилой женщине, жительнице города Бендеры.
О том, что женщине нужна помощь он случайно узнал, после просмотра ролика в Инстаграм, где приднестровский блогер Глеб, в силу своих возможностей, помогает людям в трудных жизненных ситуациях, а конкретно доброй, милой и беззащитной бабушке. Молодой человек записал видео где он приносил еду 72-летней бабушке, вынужденной на старости лет искать еду на мусорках. Также он выяснил, что родная дочь выгнала пожилую мать из ее же квартиры и никак не заботилась о ней. Женщина рассказала, что её дочь, которой 44 года и которая нигде не работает, позволяла в отношении нее рукоприкладство, забирала еду, а после и вовсе выгнала на улицу.
Давид решил исправить эту ситуацию и помог бабушке. Ему безразлично, что многие воспринимают его поступок как хайп и саморекламу, он признался, что испытывает "кайф" от хороших поступков. Приехав в Бендеры Давид Манукян встретился с приднестровским блогером Глебом, купил продукты и разыскал бездомную старушку.
Дава отвёл бабушку в ресторан, где та наелась от души и отогрелась. После российский блогер заселил в отель пожилую женщину, чтобы она могла провести ночь в уюте и тепле.
На следующий день Дава вернулся с сюрпризом - он купил бабушке квартиру. Женщина, принимая подарок, расплакалась.
- Сынок, ты - золото, спасибо за помощь, - поблагодарила Даву старушка.