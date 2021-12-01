Dnestr.TV

 
0

Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году

Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году

До Нового 2022 года остается чуть более 3-х недель и многие уже задаются вопросом: «Как отдыхаем на новогодние праздники?».

Минсоцзащиты спешит сообщить Вам, что новогодние каникулы при пятидневной рабочей неделе продлятся с 1 января по 9 января 2022 года.

Первым послепраздничным рабочим днем Нового года будет являться 10 января.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2022 году предусмотрен перенос выходного дня при пятидневной рабочей неделе с 22 января субботы на 6 января четверг.

При шестидневной рабочей неделе выходными днями станут с 1 по 4 января 2022 года, затем 7 января 2022 года.

Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
minsoctrud.gospmr.org
  • Сегодня, 11:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • Смертельное ДТП

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • Смертельное ДТП
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна