До Нового 2022 года остается чуть более 3-х недель и многие уже задаются вопросом: «Как отдыхаем на новогодние праздники?».
Минсоцзащиты спешит сообщить Вам, что новогодние каникулы при пятидневной рабочей неделе продлятся с 1 января по 9 января 2022 года.
Первым послепраздничным рабочим днем Нового года будет являться 10 января.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2022 году предусмотрен перенос выходного дня при пятидневной рабочей неделе с 22 января субботы на 6 января четверг.
При шестидневной рабочей неделе выходными днями станут с 1 по 4 января 2022 года, затем 7 января 2022 года.