В преддверии Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря, в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», финансируемой Швецией, стартует кампания анимационных роликов «Сделайте мир лучше для детей».
«У маленького ребенка - есть большие права, и мы хотим, чтобы они соблюдались. Интересы ребенка должны быть на первом месте и государство, принимая решения, должно учитывать права ребенка в первую очередь», - считают авторы анимационного ролика Рубен Букур (15 лет, г. Бендеры) и Артур Дамаскин (11 лет, г. Тирасполь).
Анимационные ролики, подготовленные бенефициарами проекта «Укрепление правового потенциала ромского сообщества на двух берегах Днестра», который реализует НП "Днестр - Инфолекс", иллюстрируют статьи Конвенции о правах ребенка.
Embassy of Sweden in Chisinau, ONU Moldova, UNDP Moldova