Сегодня, 7 декабря 2021 года, начались работы по санации русла и берегов реки Днестр, заказчиком которых является Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов МПР.
В рамках запланированных работ будет проведена выемка карчей, топляков, отмелей, перекатов и др. на участке 197-190 км, 178-176 км, 167-159 км от устья, общей протяженностью 17 км., сообщается на сайте ведомства.
Работу выполняет ОАО «Бендерский речной порт». Финансирование осуществляется за счет средств Республиканского экологического фонда ПМР.
Очистка реки будет проводиться с использованием такой техники, как плавкран ПК-43, буксирный теплоход РТ-307, баржа-площадка БП-658.
Извлеченная древесина будет передана в безвозмездное пользование государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея для распределения между нуждающимися в топливной древесине гражданами. ecology-pmr.org