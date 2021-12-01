Dnestr.TV

 
0

Суд Киева предоставил разрешение на задержание Поклонской

Суд Киева предоставил разрешение на задержание Поклонской

Киевский апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего генерального прокурора Крыма, а ныне посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, подозреваемой на Украине в государственной измене. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах", - говорится на сайте суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание Поклонской "с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 октября заявил, что приложит все усилия, чтобы "не оставить в покое" Поклонскую. Ранее бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов для выдачи Поклонской из Кабо-Верде.

Президент России Владимир Путин 13 октября назначил Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде. До этого Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме. В МИД Украины заявили, что Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия "даже в Африке". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию МИД Украины на назначение Поклонской послом, предложила Киеву начать применять украинское правосудие на территории страны.

Генпрокуратура Украины в 2014 году возбудила против Поклонской уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены, в апреле 2016 года - по обвинению в причастности к запрету в России деятельности общественной организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ).
tass.ru
  • Сегодня, 17:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • Смертельное ДТП

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • Смертельное ДТП
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна