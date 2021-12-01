Киевский апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего генерального прокурора Крыма, а ныне посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, подозреваемой на Украине в государственной измене. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.
"Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах", - говорится на сайте суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание Поклонской "с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", пишет ТАСС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 октября заявил, что приложит все усилия, чтобы "не оставить в покое" Поклонскую. Ранее бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов для выдачи Поклонской из Кабо-Верде.
Президент России Владимир Путин 13 октября назначил Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде. До этого Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме. В МИД Украины заявили, что Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия "даже в Африке". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию МИД Украины на назначение Поклонской послом, предложила Киеву начать применять украинское правосудие на территории страны.
Генпрокуратура Украины в 2014 году возбудила против Поклонской уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены, в апреле 2016 года - по обвинению в причастности к запрету в России деятельности общественной организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ). tass.ru