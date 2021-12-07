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Госдума ввела индексацию материнского капитала по фактической инфляции

Госдума ввела индексацию материнского капитала по фактической инфляции

Депутаты Госдумы сегодня приняли поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", который вводит индексацию материнского капитала по уровню фактической инфляции.

Напомним, что поправка была предложена вице-спикером Анной Кузнецовой из "Единой России". Согласно ее инициативе, теперь размер материнского капитала будут ежегодного пересматривать с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент роста будет определять правительство России, сообщает mk.ru.

Таким образом, первая индексация по данной поправке будет произведена 1 февраля 2022 года.

Ранее размер материнского капитала также пересматривался ежегодно. Размер индексации с учетом темпов роста инфляции устанавливался федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
mk.ru
  • Сегодня, 18:07
  • DTV
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