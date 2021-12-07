Депутаты Госдумы сегодня приняли поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", который вводит индексацию материнского капитала по уровню фактической инфляции.
Напомним, что поправка была предложена вице-спикером Анной Кузнецовой из "Единой России". Согласно ее инициативе, теперь размер материнского капитала будут ежегодного пересматривать с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент роста будет определять правительство России, сообщает mk.ru.
Таким образом, первая индексация по данной поправке будет произведена 1 февраля 2022 года.
Ранее размер материнского капитала также пересматривался ежегодно. Размер индексации с учетом темпов роста инфляции устанавливался федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. mk.ru