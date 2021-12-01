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В Приднестровье новые правила пожарной безопасности

В Приднестровье новые правила пожарной безопасности

Главным управлением по чрезвычайным ситуациям разработаны новые Правила пожарной безопасности в ПМР. Нормативно-правовой акт вступит в действие с 1 января следующего года. Основная цель обновления действующего документа – исключить устаревшие условия и дополнить подзаконный акт актуальными требованиями пожарной безопасности.

В новой редакции правил ужесточены требования относительно облицовки наружных стен. Такое решение было принято не просто так, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Помнится страшный пожар в Лондоне в 2017-м. Пламя поглотило 24-этажное здание за 15 минут. Тогда из смертельной ловушки не выбрались более 70 взрослых и детей. Люди отравились продуктами горения.

Второй пример – пожар в Самаре. В марте этого года загорелся торгово-офисный центр «Скала». В этом происшествии погибших не было, но нанесён колоссальный ущерб.

И в том и другом случае быстро загоревшееся покрытие наружных стен стало причиной масштабных негативных последствий. Фасады зданий были обшиты легковоспламеняющимися материалами.

Чтобы не допустить подобных ситуаций в нашей республике, специалисты предлагают грамотное решение.

«Для утепления фасадов зданий разрешены негорючие теплоизоляционные материалы. К ним относятся плиты из минеральной ваты, которые способны выдержать температуру до 1000 градусов Цельсия. Они создадут барьер огню и задержат дальнейшее его распространение. Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты можно использовать и для утепления жилых домов любой этажности. Теплоизоляционные материалы из пенополистирола запрещены из-за их горючести», – пояснила заместитель начальника отдела Госпожнадзора Управления пожарной охраны Надежда Мидони.

Собственники частных домовладений обязаны осуществлять пропитку стальных или деревянных конструкций кровли сертифицированными огнезащитными средствами. Это можно сделать самостоятельно, без привлечения специализированных фирм.

Ещё одно нововведение касается разведения костров у частных домов и на дачных участках. В новой редакции противопожарные расстояния увеличены почти втрое. Костры можно будет разжигать на удалении не менее 30 метров от зданий, не менее 50 метров – от лесов и заповедников, в 25 метрах – от автотранспорта. За пределами частного домовладения разводить огонь запрещено. Не разрешается также складирование сена, соломы и других грубых кормов на расстоянии менее 10 метров от зданий.

О пожарах на полях после уборки урожая тоже говорится в новой редакции правил. Виновник подобного происшествия за несоблюдение требований пожарной безопасности заплатит штраф до 11 тысяч рублей ПМР максимум. В правилах также оговорено, что собственники земельных участков или арендаторы должны принимать меры защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременно косить сено на отведённых для этого территориях.

Очень важным считают специалисты обеспечение частных домов и зданий социального назначения адресными указателями. То есть на каждом сооружении, на видном месте должна крепиться табличка с названием улицы (переулка) и номером дома. Это необходимо, чтобы при возникновении пожара быстро найти нужный адрес.

Задача новой редакции документа не наказать нарушителей, а сделать всё возможное, чтобы пожаров с погибшими, пострадавшими, а также большим материальным ущербом было как можно меньше.

С новыми Правилами пожарной безопасности в ПМР можно ознакомиться уже сейчас на официальном сайте Министерства внутренних дел Приднестровья, в разделе «ГУпЧС». А все вопросы задать территориальному инспектору Госпожнадзора.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:14
  • DTV
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