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В Молдове перестали вакцинировать иностранцев

В Молдове перестали вакцинировать иностранцев

В Молдове запретили делать прививки иностранцам. Соответствующий циркуляр Минздрав РМ направил во все Центры иммунизации страны. Произошло это после того, как в СМИ сообщили о потоке иностранных граждан, прибывающих в Молдову ради вакцинации. Зачастую это россияне.

Журналисты publika.md поговорили с парой из России. Они вернулись в муниципальный Центр вакцинации после того, как накануне им отказали. Иностранцам нужна одобренная ВОЗ прививка для работы в США. О том, что пройти иммунизацию можно в Молдове, они узнали из интернета, а вот о запрете Минздрава им сообщили только в медучреждении.

Некоторые иностранцы пытаются ввести в заблуждение медперсонал всевозможными документами лишь бы сделать прививку:

"Это заявление для получения визы, оно не является документом, подтверждающим работу, пожалуйста, будьте очень осторожны".

"Мы не имеем права вакцинировать иностранных граждан, за исключением тех, кто работает в нашей стране по контракту на определенный или на неопределенный период, или находится в Молдове в составе рабочей делегации и у них есть подтверждающий документ. Только так мы можем их прививать", - говорит глава муниципального Центра вакцинации Кристина Боклинкэ.

С августа по ноябрь в муниципальном Центре прививки сделали свыше 300 иностранцев, большинство из них - россияне. Все потому, что в Национальном плане иммунизации власти забыли регламентировать иммунизацию таких граждан.

publika.md
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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