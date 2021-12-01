В ходе пленарного заседания Верховного Совета был рассмотрен ряд законодательных инициатив исполнительной ветви власти. Все они направлены на улучшение жизни граждан и защиту их прав и интересов. В частности, депутатский корпус рассмотрел и принял во втором чтении инициативу Правительства о внесении изменения в Закон ПМР «О социальной защите инвалидов» , сообщает пресс-служба Правительства
Представленный проект нацелен на обеспечение социальной и правовой защиты инвалидов I, II групп, а также детей-инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, гарантию их прав и свобод наравне с остальными гражданами в части повышения доступности их жилых помещений.
Инвалидам-колясочникам будет предусмотрена материальная помощь на адаптацию (перепланировку) жилья в многоквартирных домах и общежитиях. Речь идет о расширении проемов входных, межкомнатных, балконных дверей, монтаж поручней и межкомнатных порогов, то есть обязательных видов работ, необходимых для удобства и комфорта граждан с ограниченными возможностями.
На сегодняшний день к данной категории относится 59 человек. Эта цифра сформировалась по итогам обследования жилищных условий проживания инвалидов-колясочников согласно поданным заявкам государственных администраций. Для выплаты компенсаций на повышение доступности их жилья потребуется порядка 295 000 рублей.