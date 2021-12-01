В Румынии с 10 декабря вводят новые правила въезда в страну. Теперь все граждане, приезжающие из Молдовы, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. Это касается и тех, у кого есть сертификат о вакцинации, сообщает NewsMaker со ссылкой на digi24.ro.
По решению Национального комитета чрезвычайных ситуаций Румынии, все граждане, приезжающие не из ЕС, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. Это касается тех, у кого есть сертификат о вакцинации или справка о том, что он в течение последних 180 дней переболел коронавирусом. Те, у кого не будет теста, должны провести две недели в изоляции.
Невакцинированные граждане и те, кто в течение последних трех месяцев не переболел коронавирусом, по приезде в Румынию должны будут провести 10 дней на карантине, даже если предъявят отрицательный тест на коронавирус.
Новые правила въезда в Румынию будут действовать в период зимних праздников — с 10 декабря по 8 января.