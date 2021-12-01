Глава Instagram Адам Моссери 7 декабря рассказал в своем блоге о новых функциях и инструментах, направленных на обеспечение безопасности подростков в социальной сети, сообщает РБК
В начале 2022 года в Instagram появится функция родительского контроля — родители смогут видеть, сколько времени их дети проводят в соцсети, а также устанавливать временные ограничения. Кроме того, компания разрабатывает новый образовательный центр для родителей, который будет включать в себя руководство по продуктам, а также советы экспертов, которые помогут взрослым обсудить с подростками безопасное использование соцсетей.
Также компания объявила о введении функции Take a Break («сделай перерыв»), которая будет напоминать молодым пользователям о времени, проведенном в Instagram. Данная функция уже доступна в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Для остальных стран она будет доступна в начале 2022 года.
Кроме того, Instagram запретит пользователям, которые не состоят в друзьях или подписках у подростка, отмечать их на публикациях и в комментариях. Ранее соцсеть начала по умолчанию «закрывать» аккаунты молодых пользователей, а также запретила аккаунтам, не состоящим в подписках у подростков, отправлять им личные сообщения.
Наконец, компания в тестовом режиме запустит функцию по массовому удалению предыдущих комментариев, лайков и постов.
Современные реалии таковы, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни подростков. Согласно исследованию Piper Sandler, Instagram является самой любимой площадкой для молодых пользователей в США, — в России наблюдается похожая тенденция. В то время как основная задумка соцсети кажется безобидной — пользователи публикуют фотографии, делятся свои опытом, рассказывают о жизни, — на протяжении длительного времени на повестке дня стоит вопрос о минимизации пагубного влияния Instagram на подростков.
В сентябре 2021 года в информационном пространстве появилось внутреннее исследование Facebook (материнской компании Instagram, ныне называется Meta) о негативных последствиях использования соцсети на психологическое здоровье детей и подростков. В частности, молодые пользователи винят Instagram в повышения уровня тревожности и появлении депрессии. Кроме того, до недавнего времени оставался открытым вопрос безопасности детей в соцсети в связи с высокими рисками столкнуться с «чувствительным контентом».