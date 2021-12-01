Dnestr.TV

 
0

Instagram анонсировал новые функции для защиты подростков

Instagram анонсировал новые функции для защиты подростков

Глава Instagram Адам Моссери 7 декабря рассказал в своем блоге о новых функциях и инструментах, направленных на обеспечение безопасности подростков в социальной сети, сообщает РБК

В начале 2022 года в Instagram появится функция родительского контроля — родители смогут видеть, сколько времени их дети проводят в соцсети, а также устанавливать временные ограничения. Кроме того, компания разрабатывает новый образовательный центр для родителей, который будет включать в себя руководство по продуктам, а также советы экспертов, которые помогут взрослым обсудить с подростками безопасное использование соцсетей.

Также компания объявила о введении функции Take a Break («сделай перерыв»), которая будет напоминать молодым пользователям о времени, проведенном в Instagram. Данная функция уже доступна в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Для остальных стран она будет доступна в начале 2022 года.

Кроме того, Instagram запретит пользователям, которые не состоят в друзьях или подписках у подростка, отмечать их на публикациях и в комментариях. Ранее соцсеть начала по умолчанию «закрывать» аккаунты молодых пользователей, а также запретила аккаунтам, не состоящим в подписках у подростков, отправлять им личные сообщения.

Наконец, компания в тестовом режиме запустит функцию по массовому удалению предыдущих комментариев, лайков и постов.

Современные реалии таковы, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни подростков. Согласно исследованию Piper Sandler, Instagram является самой любимой площадкой для молодых пользователей в США, — в России наблюдается похожая тенденция. В то время как основная задумка соцсети кажется безобидной — пользователи публикуют фотографии, делятся свои опытом, рассказывают о жизни, — на протяжении длительного времени на повестке дня стоит вопрос о минимизации пагубного влияния Instagram на подростков.

В сентябре 2021 года в информационном пространстве появилось внутреннее исследование Facebook (материнской компании Instagram, ныне называется Meta) о негативных последствиях использования соцсети на психологическое здоровье детей и подростков. В частности, молодые пользователи винят Instagram в повышения уровня тревожности и появлении депрессии. Кроме того, до недавнего времени оставался открытым вопрос безопасности детей в соцсети в связи с высокими рисками столкнуться с «чувствительным контентом».
  • Сегодня, 14:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна